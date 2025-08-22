Pemako Hotels apre a Paro, nuova struttura del gruppo bhutanese

Pemako Hotels annuncia la sua terza apertura a Paro nel Bhutan, prevista per il 2029, rafforzando la presenza del primo gruppo alberghiero di lusso completamente bhutanese.

Il marchio, che significa “terra nascosta a forma di loto”, offre già Pemako Punakha, resort con ville e tende di lusso immerse nella natura, e un santuario urbano a Thimphu.

La nuova struttura a Paro, città storica con 155 templi e monasteri e unico aeroporto internazionale del Paese, sarà realizzata in collaborazione con Bjarke Ingels Group e proporrà esperienze autentiche bhutanesi, armonizzando design e cultura locale.

Pemako si distingue per un approccio sostenibile e comunitario: il 99% del personale è locale e i prodotti utilizzati provengono dal territorio, garantendo ai viaggiatori un soggiorno immersivo e autentico, in perfetta sintonia con natura e tradizione.