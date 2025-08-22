Delta continua ad espandere il suo network globale e vuole diventare sempre più capillare nell’offerta sulle rotte europee. I prossimi obiettivi sembrano essere le isole del Mediterraneo, Sardegna, Malta o Ibiza, una delle quali dovrebbe aprire nell’estate 2026.

Per scegliere la nuova destinazione, il vettore lancia un’inedita ‘Route Race’. I membri del programma SkyMiles ma anche i dipendenti Delta a partire da lunedì 25 agosto e fino a venerdì 29 agosto avranno la possibilità di votare, attraverso l’app Fly Delta, la loro destinazione preferita. Una volta aperte le votazioni, potranno accedere alle pagine “Explore” e “Trips” all'interno dell'app, confermare le credenziali SkyMiles ed esprimere il proprio voto. Ogni destinazione è rappresentata da un jet Delta, e ogni voto contribuirà a determinare quale rotta decollerà la prossima estate. I risultati finali saranno annunciati circa 30 giorni dopo la chiusura delle votazioni.

“I membri SkyMiles e i dipendenti Delta sono al centro del nostro lavoro. La Route Race, che dà voce alla nostra comunità nella scelta delle destinazioni future e invita i membri del programma fedeltà e i dipendenti della compagnia a contribuire a plasmare il network globale di Delta, è prima di tutto un omaggio a loro - ha dichiarato Paul Baldoni, senior vice president of network planning di Delta -. Le destinazioni servite da Delta sono più che semplici punti su una mappa: sono porte d'accesso a nuove culture, connessioni e possibilità, e questa è un'opportunità per scegliere una nuova avventura.”

Delta continua ad espandere il suo network globale, che offre 300 destinazioni. Quest'estate, la compagnia aerea ha operato il suo più ampio network transatlantico di sempre, che ha incluso il lancio della destinazione Catania - il primo volo diretto Delta per la Sicilia. Ora, le persone che meglio conoscono il vettore hanno la possibilità di contribuire nella scelta della prossima meta mediterranea da aggiungere al network della compagnia.