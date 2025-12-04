Qatar Airways, nuova livrea dedicata alla Formula 1

Qatar Airways ha chiuso il Qatar Airways Qatar Grand Prix con un weekend spettacolare che ha unito aviazione, sport e intrattenimento. Protagonista il Boeing 777 con la nuova livrea dedicata alla Formula 1, firmata da Swizz Beatz, mostrata in anteprima ai media, ospiti internazionali e partner globali con un sorvolo esclusivo sul Lusail International Circuit durante la Sprint Race. L’aereo, dotato di Wi-Fi Starlink “gate-to-gate”, ha trasmesso in diretta il volo, trasformandolo nel più tracciato su Flightradar24 nelle prime 24 ore.

La livrea volerà quest’inverno verso destinazioni come Londra, Melbourne, New York e Tokyo. Per il trade rappresenta un nuovo acceleratore di visibilità per la compagnia, eletta Migliore al Mondo da Skytrax 2025.