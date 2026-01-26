Ita Airways si prepara a entrare in Star Alliance, il più grande raggruppamento di compagnie a livello mondiale che, secondo i dati della società specializzata Cirium, detiene il 18% dei posti offerti a livello mondiale. Secondo le informazioni raccolte dal Corriere della Sera l’ingresso ufficiale dovrebbe avvenire tra il 31 marzo e i primissimi giorni di aprile, in concomitanza con la stagione estiva. Nel frattempo il vettore ha già messo il logo dell’alleanza su una cinquantina di aerei, cui si aggiungerà, dopo l’ingresso ufficiale, il velivolo con la livrea speciale: fusoliera bianca e coda nera.

Il passaggio a Star Alliance è conseguenza diretta dell’investimento di Lufthansa nel vettore italiano, di cui il gruppo tedesco detiene il 41% del capitale e si prepara a salire al 90% all’inizio del 2027.

Tra i membri di Star Alliance figurano le compagnie del gruppo Lufthansa (Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines), Air Canada, United Airlines, Singapore Airlines, Air China, All Nippon Airways, Avianca, Ethiopian Airlines, Eva Air, Tap Air Portugal, Turkish Airlines.

Il prossimo passaggio sarà l’ingresso di Ita nella joint venture transatlantica ‘A++’. Su questo fronte, però, come spiega il Corriere si attende ancora il via libera delle autorità regolatorie statunitensi e canadesi.