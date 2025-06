World Explorer potenzia il Sud-est asiatico: arriva Andrea Mapelli

World Explorer ha annunciato il potenziamento della sua offerta sul Sud-est asiatico e affida l’operazione ad Andrea Mapelli, esperto di destinazioni quali Laos, Cambogia, Vietnam e da oltre 25 anni nel settore con esperienze in Lombard Gate, Kel 12 ed Earth Viaggi.

“Siamo convinti che il Sud-est asiatico rappresenti oggi una delle destinazioni più stimolanti per chi ama viaggiare in modo autentico e consapevole – ha dichiarato Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer –. La nostra filosofia ‘Explorer’ ci guida anche in questa nuova avventura: vogliamo offrire itinerari che permettano di scoprire la vera anima di questi Paesi, tra tradizioni antiche, paesaggi difficili da raccontare a parole e un’accoglienza senza pari”.

Il t.o. intende puntare su turismo responsabile, soggiorni in eco-lodge ed esperienze a contatto con le comunità locali e la loro cultura. “Le esperienze costituiscono un asset portante al pari dei servizi, del comfort, del livello generale delle strutture ospitanti e dei ristoranti. Una figura come quella di Andrea Mapelli darà nel prossimo futuro nuova linfa alla programmazione World Explorer, portando quelle ‘chicche’ che stanno trasformando radicalmente il concetto stesso di vacanza”.

Per promuovere la nuova stagione e fare conoscere tutte le iniziative alle adv, a maggio sono stati organizzati eventi a Novara, Verona e Brescia e altri appuntamenti saranno presto annunciati in tutta Italia.