Ita Airways e Plus Ultra, accordo per volare in Sudamerica

Plus Ultra Líneas Aéreas e Ita Airways hanno stretto una partnership per consentire ai passeggeri di entrambe le compagnie di collegare i voli tra l’Italia e il Sud America attraverso l’aeroporto di Madrid-Barajas.

L’accordo interlinea consente l’emissione di un unico biglietto che include le rotte operate da Ita Airways da Madrid a Roma e da lì, verso un’ampia varietà di destinazioni nazionali e internazionali operate dalla compagnia aerea italiana, tra cui Firenze, Venezia, Milano o Napoli. Inoltre, i passeggeri Plus Ultra potranno accedere a collegamenti come Tel Aviv, Dubai, Riyadh o Jeddah.

Per l’amministratore delegato della compagnia aerea spagnola, Roberto Roselli, “si tratta del primo importante accordo con questa compagnia che ci consente di accedere a un mercato per noi molto importante, come quello delle migliaia di latinoamericani che vivono in Italia e che visitano frequentemente i loro Paesi di origine, oltre alla numerosa comunità di italiani in America Latina”.

Una delle caratteristiche dell’alleanza tra le due compagnie è che i viaggiatori hanno la certezza di avere una coincidenza a Barajas per la loro destinazione finale a Roma o nel resto d’Italia, indipendentemente da eventuali problemi di orario. I passeggeri potranno acquistare un unico biglietto elettronico che copre l’intero viaggio fino alla destinazione finale.