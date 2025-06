I giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresentano un grande impegno ma anche una straordinaria opportunità di creare valore sul territorio. A confermarlo arrivano gli interventi dei relatori che Visa, insieme a CEOforLife, ha raccolto in un panel dedicato alle sfide e alle opportunità per città più sostenibili, integrate e digitali.

“Milano-Cortina 2026 offre una grande occasione per migliorare e lasciare un segno tangibile sul territorio – ha detto il country manager di Visa, Stefano Stoppani -. In questo quadro, l’attività di Visa, la cui mission è quella di includere economicamente i diversi soggetti, si inserisce perfettamente. Stiamo lavorando per rendere l’impatto dei Giochi duraturo sul territorio. Impatto che il 64% delle Pmi coinvolte a vario titolo dall’evento ritiene sarà positivo per il proprio business. L’86% ritiene poi che l’afflusso di turisti sarà il vantaggio maggiore, da capitalizzare al meglio, e l’84% è convinto che i Giochi porteranno importanti miglioramenti sul fronte della riqualificazione di strutture e infrastrutture”. Il dato che Visa coglie è che “il 52% delle Pmi è interessato a fare di più e ad avere un ruolo più attivo, ma cerca una guida per poterlo fare in modo profittevole”.

I Giochi avranno per il responsabile progetto Impact 2026 di fondazione Milano Cortina, Iacopo Mazzetti, un effetto acceleratorio sugli investimenti: “Il Governo ha stanziato qualcosa come 3 miliardi di euro per migliorare mobilità e sostenibilità e i progetti in cantiere all’insegna dell’innovazione sono tanti. Basti pensare ai 300 milioni di euro stanziati per i treni in Lombardia e per il rifacimento di alcune stazioni”.

Ricettività, trasporti ed esperienzialità i temi sui quali occorre lavorare per Giordano Nobile, presidente di Fiavet Lombardia, che ricorda come nella creazione del pacchetto turistico siano necessari collegamenti efficienti e intermodali e l’offerta di esperienze autentiche in grado di valorizzare le peculiarità del territorio.

Ulteriori interventi a cura di Busforfun e IPlanet hanno riguardato gli sforzi in direzione di una mobilità sempre più sostenibile, che favorisca nuove connessioni e valorizzi quelle esistenti. I.C.