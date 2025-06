TrustForce è premium partner europeo di Avalon Waterways

Un nuovo incarico per TrustForce. La società guidata da Gian Paolo Vairo è stata infatti nominata premium partner europeo per Avalon Waterways, brand internazionale di crociere fluviali di lusso. Oltre al ruolo di partner commerciale, già in atto, TrustForce assume ora la piena responsabilità delle attività operative. TrustForce si occuperà quindi della scelta delle crociere da proporre ai vari mercati continentali, della definizione delle tariffe, della vendita dei trasferimenti e delle assicurazioni in un unico pacchetto oltre che della personalizzazione dei servizi di bordo per i gruppi.

Le prenotazioni delle crociere Avalon Waterways avverranno dunque direttamente attraverso TrustForce grazie all'innovativo sistema “Chiara” di Ecosfera , nuovo socio e partner strategico.

“Si tratta di un incarico che ci riempie di soddisfazione – dice Gian Paolo Vairo, ceo di TrustForce – e che conferma la fiducia che importanti player internazionali ripongono nella nostra professionalità, nella qualità del nostro servizio e nella forza della nostra rete commerciale. Grazie al nostro nuovo sistema di preventivazione e prenotazione “Chiara” riusciamo ad essere tempestivi nella risposta al cliente. Il nostro prossimo obiettivo è mettere a disposizione degli agenti di viaggi la piattaforma di prenotazione diretta, rendendo così ancora più agevole il loro lavoro sul cliente”.

Per supportare al meglio questo nuovo incarico, TrustForce ha ampliato significativamente il team commerciale e la programmazione Avalon, mettendo a disposizione delle agenzie italiane ed europee un numero maggiore di itinerari e oltre 100 partenze annuali. Il rafforzamento della partnership consente inoltre l’accesso a tariffe fortemente scontate rispetto ai prezzi di listino, offrendo così nuove opportunità commerciali altamente competitive.