Un accordo che punta all’evoluzione e all’ampliamento dell’offerta. Sono questi gli obiettivi della partnership societaria stretta da TrustForce, fondata da Gian Paolo Vairo, e Ecosfera di Fabio Landini, volto e nome noto del comparto turistico nazionale, che vede quest’ultima società entrare nel capitale azionario di TrustForce al 20%.

Finalità dell'operazione è quella di ampliare l'offerta TrustForce oltre ai consolidati servizi di forza vendite in outsourcing, consulenza commerciale strategica, trade e consumer marketing. Oggi la realtà guidata da Vairo potrà offrire ai propri clienti soluzioni tecnologiche per ottimizzare le attività di preventivazione e prenotazione, oltre che efficientare i propri servizi commerciali. In sintesi, l’accordo prevede l’evoluzione del ruolo di TrustForce da coordinatore della promozione per propri importanti clienti italiani e mondiali a distributore evoluto e trasparente dei servizi dei principali clienti rappresentati con un ambizioso programma di copertura anche su selezionati mercati Europei.

“In questi ultimi due anni TrustForce ha sviluppato nuovi servizi, portando le proprie competenze anche all’estero, ma allo stesso tempo mi sono reso conto che senza un supporto tecnologico adeguato il processo di crescita sarebbe stato lento e graduale – spiega Vairo -. Cercare una collaborazione tecnologica è stato quindi il mio obiettivo prioritario degli ultimi mesi. Ma con Fabio ho trovato molto di più: una comunione di intenti e di visione che ci ha portati subito a ragionare su una partnership societaria a lungo termine, di cui sono orgoglioso”.

Fabio Landini è titolare con Marco de Roberto, appunto di Ecosfera, società informatica specializzata in turismo e con gestione di asset finanziari ed immobiliari. Entrambi i soci operano da oltre vent’anni nel settore, avendo realizzato uno dei software di prenotazione online (CHIARA) più apprezzati.