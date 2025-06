L’Italia è la prima meta europea per i cinesi, seguita da Svizzera, Francia, Germania, Grecia e Spagna. Questo il dato che emerge dal monitoraggio Enit che rileva come, nel 2024, il turismo cinese all’estero sia cresciuto del 44,6% rispetto all’anno precedente. In questo quadro l’Italia è prima in Europa con il 38% delle preferenze, con Milano, la Sicilia e le classiche città d’arte al vertice delle destinazioni più gettonate.

Sempre nel 2024, come scrive Milano Finanza, l’Italia ha registrato 176mila arrivi, di cui il 53% per vacanza, con un incremento del 24,7% rispetto al 2023. I pernottamenti, spiega Enit, sono stati 2,4 milioni, il 14,1% in più rispetto all’anno prima, e la spesa totale è stata di 226,6 milioni di euro, a più 10,2%.

Cosa cercano i turisti

Il 70% dei turisti cinesi rimane ancora affascinato dal patrimonio monumentale delle classiche città d’arte, che genera l’81% della spesa turistica e il 78,4% dei pernottamenti. Crescono tuttavia i gruppi che hanno puntato su esperienze diverse, tra cui, in autunno, la degustazione del tartufo bianco delle Langhe e i pernottamenti in ville d’epoca in Toscana, con degustazioni dei vini più famosi.

Nei primi quattro mesi dell’anno sono stati 67.680 gli arrivi aeroportuali dalla Cina, pari al 2,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2024, già anno record. Le proiezioni da maggio a ottobre sono di un incremento degli arrivi del 27% rispetto all’anno precedente.

I dati di Ctrip

“Prevedo una robusta crescita nella seconda parte di quest’anno soprattutto durante la stagione estiva e le festività cinesi di settembre e ottobre” ha spiegato Jerry Lin, vice general manager per le relazioni pubbliche e la divisione Mice di Hcg Travel Group, la più grande piattaforma cinese di turismo online Trip.com, più conosciuta come Ctrip, con sedi in Cina, Hong Kong, Vienna e Londra.

L’epoca del ‘mordi e fuggi’ è finita: ora i soggiorni hanno una durata di due settimane per il 35% degli arrivi, mentre il 37,9% rimane in Italia dalle 4 alle 7 notti. Secondo Ctrip le destinazioni più richieste in Italia sono Roma, Milano, Firenze e Venezia, cui si è aggiunta la Costiera amalfitana, mentre la Sicilia sta ottenendo un riscontro favorevole specialmente per i viaggi incentive. Il turista cinese guarda con crescente interesse anche le Cinque Terre, le Dolomiti, la Puglia con le sue masserie, Pompei e Bologna.

In questo momento l’Italia ha, rispetto all’Europa, il maggior numero di collegamenti settimanali con la Cina, oltre a Cathay Pacific che domina nel servizio su Hong Kong.