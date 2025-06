Il sistema fieristico italiano, secondo in Europa, contribuisce all’innovazione e alla diffusione del Made in Italy. È con questo riconoscimento che Aefi ha dato vita, insieme al Mimit, alla mostra ‘Esporre innovazione: le fiere hub del Made in Italy’, aperta presso la sede del Ministero a palazzo Piacentini a Roma.

Fino a fine luglio l’esposizione sarà aperta al pubblico e si potranno osservare da vicino gli oggetti, i servizi e software che 16 player fieristici nazionali hanno ritenuto tra i più innovativi, tra tutti quelli ospitati nelle proprie manifestazioni.

Il caso IEG

Tra queste non poteva mancare IEG, l’unico gruppo fieristico italiano che sta ottenendo risultati nell’internazionalizzazione delle nostre fiere. “Con TTG Travel Experience siamo ormai un punto di riferimento mondiale per il turismo - ha dichiarato Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. Essendo la nostra una fiera di servizi, il nostro elemento di innovazione è la comunicazione, che cerchiamo di fare fresca, bella, che dia degli input e possa indicare una rotta”.

Per l’occasione della mostra, IEG ha presentato ‘Bach Kiosk’, una reception automatica sempre attiva, presentata nell’edizione 2024 di TTG Travel Experience.