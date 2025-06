Il sistema fieristico italiano è in buona salute ma rischia di perdere terreno se non si vince la sfida dell’internazionalizzazione. È questo il contenuto del primo libro bianco delle fiere italiane presentato questa mattina da Aefi in occasione della decima giornata mondiale del settore.

Circa 200 imprese, che producono 1,5 miliardi di euro di fatturato, dando vita a 809 eventi visitati da 20 milioni di persone e che garantiscono lavoro a 4 mila addetti. Questo il quadro italiano del settore, il quarto nel mondo dopo la Cina per superficie espositiva, il terzo per valore in Europa dopo Germania e Francia.

“Abbiamo il potenziale per essere leader, ma serve avere, da parte delle istituzioni, una visione prospettica”, ha dichiarato Maurizio Danese, presidente Aefi. La Germania è ormai un gigante irraggiungibile, con i suoi 11,4 miliardi di valore prodotto, rispetto ai 4 dell’Italia, nonostante organizzi molti meno eventi internazionali di noi, ma di dimensioni doppie e con il 60% in più di espositori. “Un solo operatore italiano non potrà mai competere da solo nel mondo – ha dichiarato Corrado Peraboni, a.d. di Italian Exhibition Group -. Dobbiamo fare filiera, mettere in comune il nostro know how e soprattutto andare dalle istituzioni per proporre, non per chiedere”.

Lo scenario europeo

Dalla pandemia ad oggi, se la Germania ha conquistato nuove fette di mercato (+1,4%), e la Spagna al quarto posto, resta sostanzialmente stabile, la Francia e l’Italia hanno perso quote a favore soprattutto di mercati dell’est Europa. “I nostri 4 principali gruppi fieristici hanno una quota di mercato estero del 9%, contro il 27% della Germania. Se non interveniamo subito rischiamo di continuare a perdere terreno e avere nel 2030 il 18% in meno di quello che abbiamo oggi”, ha concluso Danese.

Tra le richieste finali presentate al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, emergono inoltre la semplificazione amministrativa, più fondi per l’ammodernamento dei quartieri fieristici e misure a sostegno della partecipazione alle fiere delle piccole e medie imprese.