BWH Hotels apre gli hotel al coworking, via al progetto myWO

Un progetto innovativo che unisce la qualità dell’ospitalità alberghiera alla praticità di uno spazio attrezzato per la produttività. Si chiama myWO e porta la firma di BWH Hotels Italia & Malta il servizio di coworking che trasforma gli hotel in luoghi multifunzionali, aperti non solo agli ospiti, ma anche a chi vive nelle vicinanze e cerca un’alternativa pratica alla casa o al tradizionale ufficio.

L’accesso agli spazi è gratuito, è richiesta solo una consumazione per gli utenti esterni, garantendo così un’esperienza completa e senza vincoli. “Con myWO vogliamo offrire un nuovo modo di vivere gli spazi alberghieri, aprendoli non solo ai nostri ospiti, ma anche a professionisti, freelance e aziende che cercano un ambiente attrezzato per lavorare - commenta Rosa Giglio, Head of Marketing and Communication di BWH Hotels Italia & Malta -. Crediamo che il coworking in hotel possa diventare un punto di riferimento per chi ha bisogno di flessibilità senza rinunciare ai servizi e alla qualità dell’ospitalità e vogliamo creare ambienti dinamici, dove il lavoro si intreccia con il comfort, la creatività e la possibilità di connettersi con altre persone, rendendo il coworking più accessibile a tutti”.

Chi sceglie myWO avrà a disposizione postazioni di lavoro con tavoli, sedute ergonomiche e prese di corrente, wi-fi gratuito e veloce, zone dedicate e riservate, sale per riunioni e servizio bar e ristorazione con lo speciale menù myWO, ideale per colazioni, pranzi o snack.

Un ulteriore vantaggio è riservato inoltre ai soci Rewards, che potranno usufruire di uno sconto del 10% su tutto il menu myWO. La registrazione al programma fedeltà è gratuita e consente di accedere immediatamente ai benefici riservati.

Le strutture che aderisocno a myWO

A supportare il progetto myWO diverse strutture di BWH Hotels Italia & Malta che hanno aperto le loro porte ai professionisti in cerca di spazi accoglienti e adatti per il lavoro. Tra queste troviamo Etrusco Arezzo Hotel, Sure Hotel Collection by Best Western e il Best Western Hotel Blumarea a Castelsardo. Anche Lucca, Milano Cornaredo e Padova hanno aderito all’iniziativa con spazi dedicati all’interno del Best Western Grand Hotel Guinigi, Best Western Plus Hotel Le Favaglie e Best Western Plus Hotel Galileo Padova.

Il network si estende ulteriormente a Parma, Patti, Piacenza e Pordenone, dove il coworking prende vita in strutture come il Best Western Plus Hotel Farnese, Best Western Plus Hotel Terre di Eolo, Best Western Park Hotel e Best Western Plus Park Hotel Pordenone. Rapallo e Roma accolgono myWO rispettivamente nel Best Western Plus Tigullio Royal Hotel e nel Best Western Plus Hotel Universo, mentre Tivoli si aggiunge con l’Hotel Cristallo Relais, Sure Hotel Collection by Best Western.

Infine, anche Torino, Verona e Vicenza abbracciano il coworking in hotel, con spazi disponibili presso il Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Best Western Hotel Turismo e Best Western Hotel Tre Torri.