BWH Hotels a quota 11 in Sicilia: new entry Le Dune Resort

Il 4 stelle fronte mare ha 52 camere suddivise tra standard e junior suite ed è fronte mare. Tra i servizi per gli ospiti una grande piscina per adulti e una dedicata ai bambini e vasche idromassaggio, un’ area bimbi e una spiaggia privata . Gli ospiti possono anche usufruire di bar, solarium, area fitness e beach volley. La struttura dispone infine di un parcheggio interno ed esterno. Disponibili su richiesta l’area massaggi e il servizio navetta aeroportuale .

È entrato ufficialmente nel Gruppo BWH Hotels Italia & Malta con il brand Signature Collection by Best Western . Il Le Dune Resort a Porto Palo di Menfi è operativo ed è pronto ad accogliere i clienti in un contesto esclusivo, immerso nella bellezza della Sicilia.

“Con questa nuova struttura - sottolinea Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italia & Malta - raggiungiamo un totale di 11 hotel in Sicilia, consolidando la nostra presenza in un territorio di grande attrattiva turistica. Signature Collection by Best Western è un marchio che valorizza l’identità di ogni hotel e Le Dune Resort incarna perfettamente questa filosofia, offrendo un soggiorno autentico e di qualità in una delle località più affascinanti della regione”.