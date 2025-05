Best Western partner ufficiale del Giro d’Italia, le iniziative e il contest

Ospitalità al centro del Giro d’Italia grazie al progetto speciale di BWH Hotels Italia & Malta, che con il brand Best Western è Official Partner della competizione. La Corsa Rosa ha preso il via il 4 maggio con tre tappe in Albania, attraversando Durazzo, Tirana e Valona, prima di dirigersi verso l’Italia, partendo proprio oggi dalla Puglia e precisamente da Alberobello per poi continuare ad attraversare tutta la penisola e concludersi il 1° giugno a Roma.

“Il Giro d’Italia è molto più di una gara: è un viaggio attraverso luoghi straordinari, storie e persone. BWH Hotels Italia & Malta abbraccia questa esperienza con il calore dell’ospitalità, creando momenti di connessione tra viaggiatori, territorio e comunità locali - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta -. Con le nostre iniziative vogliamo rendere ogni tappa un’opportunità per celebrare l’inclusione, l’accoglienza e la bellezza autentica del nostro Paese”.

Il totem di Simone Micheli

Per celebrare il legame tra sport e ospitalità BWH Hotels porterà nei suoi hotel un totem d’autore, disegnato dall’architetto Simone Micheli: posizionato nelle aree comuni delle strutture, diventerà un simbolo dell’evento. BWH Hotels sarà inoltre protagonista nei Villaggi di Partenza, con uno stand personalizzato con photobooth, mentre nei Villaggi di Arrivo la Cargo Bike brandizzata animerà l’area con attività promozionali, coinvolgendo tifosi e appassionati.

Lungo il percorso, poi, nella Carovana che precede i ciclisti, un pick-up personalizzato BWH Hotels, accompagnato da un team di ballerini, porterà energia e divertimento distribuendo gadget agli spettatori e rafforzando la presenza del brand lungo la corsa. A raccontare questi momenti saranno due content creator, che seguiranno la gara documentando le varie tappe con contenuti esclusivi sui canali social ufficiali di BWH Hotels.

Grazie, poi, alla collaborazione con The Data Appeal Company – Gruppo Almawave BWH Hotels contribuirà a raccontare le città italiane attraverso un’analisi dettagliata dell’ospitalità locale. Ogni destinazione avrà infatti una scheda dedicata, che illustrerà il panorama turistico e le opportunità per viaggiatori e strutture ricettive.

La dimensione sociale e il contest

Ma l’impegno di BWH Hotels va oltre la valorizzazione del territorio, abbracciando la dimensione sociale e inclusiva dell’ospitalità. In linea con questi valori, il brand coinvolgerà in diverse tappe i ragazzi di Albergo Etico, un’iniziativa che offre formazione e opportunità lavorative a persone con disabilità all’interno degli hotel del Gruppo.

Fino al 1° giugno, infine, gli utenti potranno partecipare al contest Instagram dedicato al Giro d’Italia #girolitaliaconbestwestern e provare a vincere 10 “Voucher” Cadeau per un soggiorno negli hotel BWH e 50 Wolfie Trudi, mascotte del Giro d’Italia, interagendo con il brand sui social. Per partecipare basterà seguire @bestwesternitalia su Instagram, mettere like al post, usare l’hashtag del contest nei commenti e taggare un amico. Dettagli nel regolamento completo su https://www.bestwestern.it/contestbw/regolamento.