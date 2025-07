Prende il via da oggi l’accordo di interline siglato da Aeroitalia con Delta Air Lines, Air France e Klm. Un importante passo avanti per la compagnia, che ha ora la possibilità di avere accesso a un bacino incoming di alto rilievo oltre a potere offrire nuove opportunità per le connessioni a lungo raggio e sull’Europa al pubblico italiano.

Grazie a questa sinergia, formalizzata sotto forma di interline agreement con prorata speciale multilaterale, “i passeggeri potranno prenotare in modo semplice e veloce attraverso le proprie agenzie di viaggi accedendo a nuove opzioni di connessione tra la rete globale dei tre vettori e le destinazioni servite da Aeroitalia”, spiega una nota della compagnia.

I dettagli

Nel dettaglio I viaggiatori potranno usufruire di collegamenti frequenti e facilitati tramite gli hub italiani di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate verso destinazioni in Sicilia, come Catania, Comiso e Palermo, e in Sardegna, come Cagliari e Olbia.