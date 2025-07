Naar rilancia con la novità Sri Lanka

Naar Bespoke Travel aggiunge alla programmazione anche lo Sri Lanka. Secondo i dati ufficiali della Sri Lanka Tourism Development Authority, questa meta ha superato il milione di arrivi internazionali nei primi cinque mesi del 2025, segnando un traguardo storico.

Il risultato non solo riflette la resilienza del settore turistico dello Sri Lanka, ma testimonia anche una ripresa più rapida rispetto all’anno precedente. Solo nel mese di maggio 2025, gli arrivi sono aumentati del 18,5% su base annua, raggiungendo quota 132 mila 919 turisti internazionali, dopo una crescita del 17,3% registrata ad aprile.

L’isola riconquista così un ruolo da protagonista tra le mete di viaggio preferite a livello globale, grazie alla sua natura rigogliosa, alle esperienze autentiche e al fascino unico del suo melting pot culturale tra influenze buddiste, tamil e coloniali.

Il Governo cingalese ha adottato una serie di misure per favorire l’ingresso dei turisti, migliorando le connessioni aeree, semplificando le procedure di visto e ponendo grande attenzione allo sviluppo dell’ospitalità di qualità.

“Per Naar lo Sri Lanka rappresenta anche la porta d’ingresso perfetta per le Maldive; una combinazione ideale per i viaggiatori che desiderano vivere un tour culturale intenso seguito da un soggiorno balneare in uno dei mari più belli del mondo” commenta Corrado Locatelli, chief operating officer di Naar.