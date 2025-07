Courtyard by Marriott Rome Central Park, oggi la ‘Notte d’argento’

Il Courtyard by Marriott Rome Central Park compie 25 anni e celebra il traguardo con un evento speciale in programma oggi, 1° luglio: una ‘Notte d’argento’ tra ospiti, istituzioni e partner, per rendere omaggio alla crescita imprenditoriale iniziata nel 2000 con Agostino Ferro.

“È un anniversario importante, frutto di un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni - ha commentato Antonella Ferro, general manager dell’hotel -. Nostro padre ha creato un progetto che si è evoluto e ha sposato i valori di Marriott, con cui condividiamo l’attenzione alle persone e alla comunità”.

Affiliato dal 2008 al brand Marriott, l’hotel è oggi una realtà di riferimento per il turismo business e leisure a Roma. Dispone di 162 camere con vista su San Pietro, 11 sale meeting modulari, il ristorante Moscati e una forte vocazione green, testimoniata dalla recente certificazione Green Key. In posizione strategica vicino al Gemelli e all’Olimpico, l’hotel è ideale location per congressi medico-scientifici ed eventi sportivi e musicali internazionali.