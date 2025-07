“Il primo semestre 2025 ha registrato un avvio particolarmente promettente, costruito sulle solide basi delle prenotazioni raccolte nell’ultimo trimestre 2024”. Così Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group, commenta i risultati gennaio-giugno, che hanno evidenziato una crescita dell’11% sia quanto a fatturato sia quanto a passeggeri trasportati rispetto al corrispondente periodo del 2024.

“La crescita si è mantenuta costante fino ad aprile, quando il prolungato periodo festivo - che si è esteso fino ai primi giorni di maggio - ha determinato un naturale rallentamento nell’attività di prenotazione. Aprile e maggio hanno registrato come ‘partito’ una crescita di fatturato di oltre il 20%”. Parallelamente, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno inciso e continuano a influire sulle dinamiche di prenotazione per il secondo semestre 2025, condizionando in misura rilevante le scelte della clientela, con particolare riferimento alle destinazioni mediorientali e statunitensi. Nonostante queste criticità, Quality Group ha saputo mantenere una performance positiva anche per le prenotazioni grazie alla diversificazione del portafoglio destinazioni.

L’analisi dei flussi delle partenze nei primi 6 mesi del 2025 evidenzia performance particolarmente brillanti per diverse destinazioni chiave.

Il Giappone si conferma tra i mercati di punta. Gli Stati Uniti, nonostante le tensioni internazionali, hanno mantenuto nei primi sei mesi un interesse costante per i viaggiatori italiani.

Nel bacino del Mediterraneo allargato, Marocco, Giordania, Turchia ed Egitto hanno registrato risultati superiori alle aspettative, dimostrando la capacità dei viaggiatori Quality Group di distinguere tra percezione mediatica e realtà delle destinazioni.

India e Argentina confermano il trend positivo dei mercati a lungo raggio per viaggiatori esperti, mentre la Scandinavia beneficia dell’interesse per il turismo sostenibile. Significativa anche la performance di Sudafrica e Uzbekistan, destinazioni che intercettano perfettamente il profilo del cliente Quality Group.

Nel primo semestre 2025 la finestra media tra prenotazione e partenza si attesta intorno ai 100 giorni, confermando l’abitudine dei viaggiatori Quality Group a pianificare con largo anticipo esperienze culturali e naturalistiche.

“I risultati del primo semestre dimostrano la solidità del nostro posizionamento nel mercato del turismo organizzato. La crescita dell’11% in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche conferma che il target dei nostri viaggiatori continua a viaggiare nonostante i prezzi, l’anticipo con il quale bisogna prenotare e le più recenti tensioni internazionali”.

Proseguono intanto le iniziative per celebrare i 25 anni di attività di Quality Group con una ricca programmazione di famtrip dedicati agli operatori del settore, in partenza nell’autunno 2025. Il calendario delle esperienze riservate agli agenti di viaggi toccherà alcune delle destinazioni più rappresentative del portfolio aziendale: Mongolia, Argentina, Rajasthan, Turchia, Kenya, Vietnam, Azzorre, Australia, Canada, Antartide, Tunisia, Marocco e Corea del Sud.