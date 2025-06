Vitali, Latitud Patagonia: “Primo trimestre in linea con il ‘24, cresce sempre di più l’estate”

“Il 2025 è abbastanza allineato all’anno scorso, che è un dato molto positivo, perché nel primo trimestre del 2024 eravamo cresciuti quasi del 30%”. Questo il primo bilancio che Francesco Vitali, founder e general manager di Latitud Patagonia, traccia della performance del tour operator del Quality Group nella prima parte dell’anno. “Diciamo che è un dato positivo il fatto che abbia tenuto” ha spiegato a TTG Italia nel corso della presentazione delle novità della stagione 2025/2026, pur precisando che “ovviamente i numeri sulle nostre destinazioni sono piccoli, quindi bastano duecento passeggeri in più sul mese per avere una crescita importante”.

Significativo è in particolare il fatto che “l’estate sta andando meglio del solito”, ha rivelato Vitali, sottolineando come la stagione stia “crescendo sempre di più ogni anno. Per fortuna riusciamo a trasmettere quanto valga la pena andare in Patagonia anche nella nostra estate, quindi nell’inverno australe, consapevoli che è diverso quello che si va a vedere, ma che è comunque tanto affascinante”.

Quanto ai prossimi mesi, “la tendenza per l’inizio della prossima stagione è anche in questo caso in linea con lo scorso anno - ha dichiarato il manager -. Forse, può darsi che ci sia un leggerissimo calo in termini di numero di passeggeri - intorno a un 5% in meno -, perché è cresciuto il valore medio delle pratiche, poiché purtroppo i prezzi continuano ad aumentare. Ma, se facciamo riferimento solo al fatturato, siamo allineati”.