Wizz: accordo con Kyte sul business travel per le agenzie di viaggi

Wizz Air stringe una partnership per aprire i suoi contenuti alla distribuzione. Il vettore ha scelto Kyte, piattaforma tecnologica, per spingere attraverso gli intermediari di viaggi in particolare il suo prodotto dedicato ai viaggi d’affari.

“In Wizz Air, siamo costantemente alla ricerca di modi innovativi per avvicinare le nostre tariffe e i nostri servizi ai nostri clienti - dice Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. La partnership con Kyte ci consente di aprire un nuovo capitolo nella distribuzione dei viaggi d'affari, un capitolo veloce, flessibile e costruito per il futuro. Questa collaborazione riflette il nostro impegno verso la trasformazione digitale e verso la soddisfazione delle esigenze degli intermediari di viaggio e dei loro clienti”.

Kyte è una piattaforma API focalizzata sulla fornitura di un canale di distribuzione economicamente vantaggioso per i vettori a basso costo, al fine di connettersi con il più ampio ecosistema di viaggi, senza fare affidamento sui sistemi di distribuzione globale tradizionali. Attraverso l'interfaccia proprietaria di Kyte, gli intermediari possono creare connessioni veloci con le compagnie aeree per offrire la suite completa di pacchetti tariffari, funzionalità e servizi accessori per i loro utenti finali.

A partire da dicembre 2025, la piattaforma di Kyte fornirà l'accesso a un percorso utente basato su API per la ricerca e la prenotazione di voli Wizz, servizi accessori e pacchetti tariffari per gli intermediari di viaggi d'affari e di piacere.

“Wizz Air si è saldamente affermata come uno dei vettori a basso costo più dinamici d'Europa, con una reputazione di innovazione, sostenibilità ed efficienza operativa – aggiunge Alice Ferrari, ceo & Co-founder di Kyte -. È fantastico vedere Wizz sfruttare la sua piattaforma di distribuzione avanzata per estendere le sue tariffe e l'inventario attraverso un'ampia rete di agenzie di viaggi, migliorando i canali aziendali e al dettaglio indiretti tramite Kyte”.