BWH Hotels Italia & Malta si rafforza sulla costa adriatica con il Bellevue di Pesaro

L’Hotel Bellevue di Pesaro è entrato a far parte del Gruppo BWH Hotels Italia & Malta sotto il brand Sure Hotel Collection by Best Western. Già prenotabile sui canali BWH, il 3 stelle situato sul lungomare di Pesaro si distingue per i servizi appositamente pensati per le famiglie, come mini club, baby-sitting e una particolare attenzione all’alimentazione dei più piccoli. Dispone di 60 camere e spazi comuni recentemente rinnovati, pensati per offrire un comfort moderno e accogliente.

“L’ingresso nel Gruppo con il brand Sure Hotel Collection by Best Western - commenta la proprietaria, Lucia Signorini - è una grande opportunità per rafforzare la nostra offerta, in particolare ora che ci avviciniamo alla stagione estiva”.

L’Hotel Bellevue di Pesaro si affaccia direttamente sul mare e consente ai suoi ospiti di raggiungere facilmente il centro città. Dispone di diverse aree comuni recentemente ristrutturate, tra cui un ampio ristorante con proposte di cucina tipica e buffet lunch, un bar e una piscina vista mare, affiancata da una jacuzzi esterna. Gli ospiti possono inoltre usufruire della palestra e dell’area fitness e beneficiare del noleggio gratuito di biciclette.

L’ingresso dell’Hotel Bellevue nel nostro network - sostiene Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta - è un passo importante per BWH Hotels Italia & Malta soprattutto in una città come Pesaro, che rappresenta una destinazione strategica per la stagione estiva. L’hotel, con la sua posizione privilegiata sul lungomare, non solo risponde alle esigenze dei turisti in cerca di relax e comfort, ma si inserisce anche in un contesto ricco di cultura e attrazioni”.