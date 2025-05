Una volta selezionati, gli autori avranno a disposizione un’Arena dedicata in cui far conoscere guide, libri, spot promozionali e cortometraggi realizzati nell’ultimo anno per valorizzare i territori e il loro patrimonio. Obiettivo dello spazio Book&Go è infatti dare voce a format narrativi pratici e originali utilizzabili dalle imprese e dagli enti di promozione turistica per innovare il racconto del prodotto.

Nelle passate edizioni si è parlato di viaggi in solitaria, in carrozzina, per sole donne o per genitori single, e poi di escursioni a piedi, in moto, in camper o in bicicletta, oppure di esplorazioni nelle profondità della terra e dei mari, nei luoghi colpiti dai terremoti e dalle tempeste, di esperienze di fuga temporanea alla ricerca di un nuovo benessere interiore. E lo si è fatto utilizzando la scrittura, il fumetto, la fotografia, i video e anche la musica.

A Book&Go possono candidarsi autori, case editrici e case di produzione che si occupano di Viaggi, di Turismo Attivo, Culturale, Enogastronomico e di Narrazione del territorio e del paesaggio. Uno spazio libreria con angolo firmacopie completa l’area a disposizione degli autori.