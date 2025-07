Sembra esserci già un sostituto per la poltrona di ceo del Club Med. Poche ore dopo l’annuncio delle dimissioni di Henri Giscard d'Estaing, ha iniziato a circolare il nome di Stéphane Maquaire come futuro leader del marchio del tridente. Anche se Fosun, contattata dall’AFP, non ha confermato la notizia.

Stéphane Maquaire fino allo scorso 7 luglio è stato direttore esecutivo di Carrefour in Brasile.

Dopo diversi mesi di tensioni con Fosun, Henri Giscard d'Estaing ha annunciato mercoledì di essere stato “di fatto licenziato”. Questo ha posto fine a 22 anni di presidenza.

“Ho informato Fosun di aver preso atto della decisione di nominare qualcuno al mio posto, senza alcuna transizione e senza il mio consenso - ha dichiarato Giscard d’Estaing -. Ho ribadito che non ero destinato all’eternità e avevo chiaramente indicato al management di Fosun la mia disponibilità e il mio desiderio di garantire personalmente il successo di questa transizione supportando il futuro leader per sei mesi nel mio ruolo di Presidente” ha aggiunto.

Fosun Tourism ha “preso atto delle dichiarazioni”. “L’anno scorso, Club Med ha avviato un processo di successione in piena collaborazione tra il consiglio di amministrazione e Henri Giscard d’Estaing stesso – ha aggiunto il gruppo cinese in una nota -. Il processo è ancora in corso”.