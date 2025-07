Un addio rivolto direttamente a tutti i dipendenti del gruppo per spiegare che la decisione di lasciare dopo 21 anni non arriva da lui. Con una lettera Henri Giscard D’Estaing ha spiegato al popolo del Club Med che Fosun ha deciso di cambiare e nominare un nuovo presidente.

Un addio sofferto, quindi, che arriva al termine di vari dissidi con la proprietà cinese e che segna una decisa rottura con il passato per l’iconico brand turistico. Secondo quanto riportato da L’Echo Touristique, l’ultimo scontro sarebbe arrivato all’annuncio di Giscard D’Estaing di volere riportare il Med in Borsa. Uno stop che ha fatto dire nella missiva: “Nonostante tutto quello che ho fatto per convincerli, Fosun ha rifiutato e mi ha quindi di fatto revocato”.

Per il Med si sta quindi per aprire un nuovo capitolo a 10 anni dall’acquisizione dove è facile presupporre che il controllo avverrà direttamente dalla Cina. Una cambaimento che potrebbe presupporre anche un nuovo indirizzo per il tour operator.