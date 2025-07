Nonostante la crescita degli indicatori del trimestre, dagil utili al load factor, passando per fatturato e passeggeri, le prospettive per easyJet rivelano molte incognite e la compagnia low cost teme per i risultati finali del bilancio. E il titolo crolla in Borsa.

Avrebbe dovuto avere effetti molto diversi l’annuncio dei risultati del trimestre del vettore, con utili in crescita di oltre 21 punti percentuali, ricavi aumentati di quasi 10 punti e passeggeri a +9%. Tuttavia i vertici del vettore vanno cauti per il futuro in attesa di capire quale sarà l’incidenza degli scioperi in Francia e l’aumento e soprattutto l’oscillazione continua del prezzo del carburante. Un warning che le Borse non hanno gradito portando il titolo di easyJet inizialmente a -8% per poi risalire intorno a -5.

“Siamo estremamente insoddisfatti dell’azione di sciopero dell’ATC francese all’inizio di luglio, che oltre a presentare sfide inaccettabili per i clienti e l’equipaggio ha creato costi inaspettati e significativi per tutte le compagnie aeree”, sono state le parole del ceo Kenton Jarvis.