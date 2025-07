Aquadulci, nuova experience sulla goletta Milmar

Una nuova experience per l’Aquadulci in località Spartivento a Chia, in Sardegna. Il resort offre infatti la possibilità di imbarcarsi a bordo della goletta Milmar per un viaggio lungo la costa Sud Ovest della Sardegna.

La partenza a bordo del 22 metri in legno è dal porto di Marina di Teulada. Uno dei momenti più emozionanti del viaggio è l’avvicinamento a Capo Teulada, dove le imponenti pareti granitiche si ergono dal mare con una maestosità che toglie il fiato. Il viaggio di ritorno verso Teulada riserva ulteriori sorprese. Cala Zafferano, con la trasparenza incredibile del suo mare.

Aquadulci si trova in una posizione privilegiata che permette di esplorare anche a piedi o via terra alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Una passeggiata lungo la riva condurrà alla scoperta di calette nascoste come Cala del Morto, raggiungibile superando le rocce della spiaggia di Campana, o il suggestivo Porticciolo con la sua baia a semicerchio perfetto.

Per i più avventurosi, una breve camminata verso l’isolotto di Su Cordolinu per scoprire i muretti di una vecchia villa di epoca romana mentre i misteriosi resti di Bithia, l’antica città di origine fenicia si estendono ai piedi della torre aragonese di Chia. Dall’altro lato, un sentiero tra dune e macchia mediterranea conduce a Cala Cipolla, una mezzaluna di sabbia chiara abbracciata da promontori granitici che formano una piscina naturale. Da qui, una breve passeggiata serale al faro di Capo Spartivento regala panorami mozzafiato sulle scogliere a picco sul mare.