Arriva un ordine esecutivo ‘pesante’ da parte di Donald Trump. Il presidente Usa ha infatti firmato ieri sera un divieto di ingresso negli Usa per i cittadini provenienti da 12 Paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

L’ordine limiterà completamente l’ingresso da questi Paesi, mentre per i cittadini di altri 7 Stati è stato emesso un divieto parziale: si tratta di Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Trump ha detto di aver deciso di emettere il divieto dopo l’attacco antisemita a Boulder, in Colorado. “Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha evidenziato gli estremi pericoli che l'ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese” ha dichiarato Trump in un videomessaggio pubblicato sui social media.

L’Egitto, Paese di provenienza dell’attentatore del Colorado, non è fra gli Stati colpiti dall’ordine.