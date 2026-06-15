Mediterraneo rifugio sicuro per le crociere. Benché la crisi del Golfo abbia rallentato prenotazioni e vendite del settore per non oltre tre settimane dallo scoppio del conflitto Usa-Iran, Gioco Viaggi è già riuscito a riallineare il trend delle vendite grazie all’effetto di moltiplicazione delle offerte di corto raggio.

“Il venir meno della spinta dei viaggiatori nordamericani in Europa - hanno spiegato all’evento ‘L’arte di vivere secondo Ponant’ Gigi Torre e Chiara Lagioni, rispettivamente presidente e product manager Gioco Viaggi - ha comportato un rapido ridimensionamento dei prezzi delle crociere nel Mediterraneo, con scontrini medi sui 2mila euro, favorendo l’interesse per le compagnie premium attive nel bacino. Stiamo infatti vendendo molto bene, come mai in passato, le crociere Cunard, ma in generale tutte quelle legate al segmento luxury. Oggi siamo sicuramente a un +10% sulla stagione precedente”.

Analogo successo stanno poi riscuotendo le crociere nel Nord Europa, confermato l’ottimo andamento dell’estate e, paradossalmente, delle prenotazioni per il 2027, a discapito dei mesi autunnali 2026. “Siamo dell’idea che questo sia un indice di trasformazione delle abitudini, più che di insicurezza sul presente - hanno sottolineato Torre e Langioni - per quanto sia innegabile la crescita di interesse verso le aree più remote, quali i Poli o il Pacifico. L’innalzamento dell’offerta garantita dalle navi Ponant, di cui siamo rappresentanti in Italia, incide sicuramente su questo trend. Complice poi la politica americana sulla Groenlandia, la destinazione ha registrato quest’anno una richiesta quanto mai forte”.