TTG Agenzie - L’intelligenza artificiale potrà sostituire le agenzie di viaggi?

No, perché dietro ogni preventivo e ogni viaggio c’è molto più di una semplice ricerca online: c’è l’esperienza di un professionista che ascolta il cliente, comprende i suoi desideri e riesce a trasformarli in un progetto di viaggio capace di emozionare.

L’intelligenza artificiale è uno strumento importante e può supportare il nostro lavoro, ma il vero valore aggiunto resta la consulenza dell’agente di viaggi e la forza del nostro network Puerto Svago, con le sue iniziative commerciali e le opportunità riservate ai clienti.

Antonio De Rosa e Nunzia Rivetti – Puerto Svago Acerra

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi al centro di TTG Travel Experience: stay tuned!