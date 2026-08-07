Era il 6 agosto 1991 quando il Cern di Ginevra lanciò l’idea che avrebbe rivoluzionato il mondo, turismo compreso. Anche se nessuno lo sapeva ancora.

Trentacinque anni fa nasceva il primo sito web del mondo, nello specifico info.cern.ch (visitabile ancora adesso). Una novità assoluta nata da un’intuizione di qualche anno prima dell’informatico Tim Berners-Lee che, come riporta corriere.it fu tra i primi a ipotizzare una rete digitale.

Ma di sicuro né Tim Berners-Lee né il Cern potevano immaginare che quel piccolo sito (che avrebbe ricevuto la prima visita solo 20 giorni dopo) avrebbe rivoluzionato il modo di viaggiare.

Un mondo nuovo

Inutile ricordare qui come il www abbia modificato il mondo del turismo in modo indelebile: quello di oggi è uno di quei compleanni che non si dimentica, soprattutto per chi ha vissuto la transizione dai biglietti aerei compilati a mano alle ricerche online.

Non c’è ambito del turismo che non sia stato toccato dal web: dalle ricerche della destinazione alle modalità di prenotazione dei viaggi, fino alla comparazione dei prezzi e perfino alla gestione del post vendita. Ogni dettaglio, ogni passaggio del lavoro dell’intera filiera è stato modificato in maniera sostanziale da quel ciclone chiamato World Wide Web. E anche ancora oggi è l’ossatura della nuova rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale.