Apre a Firenze Palazzo Ruspoli, 5 stelle in piazza Duomo

Nuovo indirizzo dell’ospitalità fiorentina nel cuore di Piazza Duomo. Aprirà il 1 agosto Palazzo Ruspoli, in via de’ Martelli 5, all’interno di uno storico edificio dell‘800 nato sull’antica canonica del Battistero di San Giovanni.

Il progetto, guidato da S.I.T.E. Holding, punta su un modello di hotellerie “sartoriale”, tra privacy, servizi personalizzati e connessione con il territorio.

“Firenze è tra le città più richieste dagli investimenti internazionali, ma abbiamo scelto un’ospitalità intima e legata alla tradizione italiana” spiega Teresa Becagli, presidente della holding.

La struttura ha 12 camere e suite e 3 appartamenti fino a 200 metri quadri, alcuni con vista sulla Cupola del Brunelleschi. L’ architetto Luigi Fragola, ha valorizzato materiali storici, cromie ispirate a Firenze e dettagli artigianali.

Tra gli highlight anche una terrazza panoramica privata e un servizio concierge attivo 24 ore su 24 per un viaggiatore high end e long stay.