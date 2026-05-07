Biman Bangladesh Airlines ordina 14 aeromobili Boeing

Boeing e Biman Bangladesh Airlines hanno annunciato il più grande ordine nella storia della compagnia di bandiera del Bangladesh: 14 nuovi aeromobili Boeing 787 Dreamliner e 737 MAX, destinati a supportare l’espansione e la modernizzazione della flotta.

L’ordine comprende: 8 Boeing 787-10, primo ordine per questa variante, destinati alle rotte ad alta richiesta verso il Medio Oriente; 2 Boeing 787-9, a supporto delle operazioni lungo raggio verso Europa e Nord America; 4 Boeing 737-8, primo ordine della compagnia per la famiglia 737 MAX, per collegare il Bangladesh con destinazioni in Medio Oriente, India e Sud-est asiatico.

“I nuovi aeromobili, efficienti nei consumi e tecnologicamente avanzati, consentiranno di modernizzare la flotta, migliorare le performance operative ed espandere il network internazionale, rafforzando la posizione del Bangladesh nel mercato globale dell’aviazione”, ha dichiarato Kaizer Sohel Ahmed, managing director e ceo di Biman Bangladesh Airlines.

La situazione attuale del vettore

Attualmente Biman gestisce una flotta di 14 aeromobili Boeing, tra cui 787-8, 787-9, 777 e 737 di nuova generazione, utilizzati sulle rotte internazionali a lungo e corto raggio. L’introduzione dei nuovi aeromobili permetterà di aumentare la capacità passeggeri e cargo, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

Il Boeing 787-10 offre il costo per posto più basso tra gli aeromobili widebody, mentre il 737-8 contribuirà al rinnovamento della a fusoliera stretta, rispondendo alla crescente domanda nei mercati regionali. Entrambe le famiglie, 787 e 737 MAX, garantiscono un miglioramento del consumo di carburante compreso tra il 20% e il 25% rispetto ai modelli precedenti.

“Questo ordine rafforza la nostra partnership con Biman e supporta la loro strategia di crescita, focalizzata su modernizzazione della flotta, espansione del network e miglioramento dell’esperienza di viaggio”, ha dichiarato Paul Righi, vice president commercial sales and marketing di Boeing per Eurasia, India e Asia meridionale.

Secondo le previsioni di Boeing, la flotta widebody del Sud Asia è destinata a triplicare nei prossimi 20 anni, sostenuta dalla crescita della domanda di traffico aereo internazionale, con il Bangladesh destinato a giocare un ruolo sempre più rilevante in questo sviluppo.