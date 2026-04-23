Boeing, conti in ripresa: crescono gli ordini

Conti in ripresa per Boeing, che ha registrato nel primo trimestre perdite per 7 milioni di dollari, in netto miglioramento rispetto ai 31 milioni fatti registrare lo scorso anno a parti data. Il produttore aerospaziale ha consegnato più aeromobili commerciali e migliorato le prestazioni operative, recuperando sulle perdite e sull’utile, sempre in negativo per 0,11 dollari ma in crescita rispetto ai -0,16 dollari di un anno fa. I ricavi sono saliti del 14% su base annua a 22,2 miliardi di dollari da 19,5 miliardi di dollari.

Il portafoglio ordini totale della società ha raggiunto un record di 695 miliardi di dollari, inclusi oltre 6.100 aeromobili commerciali. I ricavi della divisione Commercial Airplanes sono aumentati del 13% a 9,2 miliardi di dollari, anche se il segmento ha registrato una perdita operativa di 563 milioni di dollari. Il programma 737 continua a produrre 42 aeromobili al mese, mentre il programma 787 si è stabilizzato a otto al mese. Boeing prevede la certificazione del 737-7 e del 737-10 nel 2026, con le prime consegne previste nel 2027.

“Stiamo costruendo la nostra crescita con un forte inizio d’anno e un portafoglio ordini in aumento in tutta la nostra attività” ha affermato Kelly Ortberg, presidente e amministratore delegato di Boeing in un comunicato.