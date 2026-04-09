Mangia’s, accordo con l’Università di Catania per un corso di laurea dedicato al turismo di lusso

Nasce in Sicilia un nuovo progetto formativo orientato al turismo di fascia alta. Mangia’s Hotel and Resorts ha siglato un accordo strategico con l’Università di Catania per la realizzazione di un corso di laurea in Economia aziendale a indirizzo internazionale, con focus sul Luxury Hospitality Management.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto dal rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, e dal presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts - Aeroviaggi S.p.A., Marcello Mangia, segna l’avvio del percorso di attivazione di un Bachelor of Business Administration (BBA) triennale interamente in lingua inglese.

Il corso sarà erogato dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Ateneo catanese e, in una prima fase, sarà riservato a circa 130 studenti provenienti dall’Arabia Saudita.

“Grazie a questa partnership tra Mangia’s e l’Università di Catania – afferma Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts -, immaginiamo un modello formativo in cui sapere ed esperienza si incontrano per formare i leader di domani dell’ospitalità, all’interno di un ecosistema internazionale dove i talenti crescono immersi in contesti reali, sviluppando una visione globale ma anche concreta e operativa. Questo progetto, in collaborazione con DolceVita Academy, rappresenta un passo importante verso un’integrazione sempre più stretta tra formazione e impresa, capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione e sempre più orientato a standard internazionali. In questo percorso – aggiunge Mangia -, la Sicilia diventa una piattaforma aperta al mondo, un luogo in cui culture e competenze si incontrano, generando valore e nuove prospettive per un settore sempre più internazionale e interconnesso”.

Il contributo di Mangia’s Hotel and Resorts

Mangia’s Hotel and Resorts metterà a disposizione il Mangia’s Brucoli Resort, insieme ad altre strutture ricettive e infrastrutture dedicate per l’accoglienza degli studenti e per lo svolgimento delle attività di formazione pratica.

“Questo accordo - spiega il rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti - rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della relazione tra Università e sistema produttivo, in un ambito strategico come quello del turismo e dell’hospitality management di lusso, offrendo agli studenti un percorso formativo altamente qualificato e orientato a un immediato inserimento professionale. L’iniziativa si configura come un percorso formativo strutturato, di livello specialistico ed executive, che conferma la capacità dell’Ateneo di progettare offerte didattiche coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal mercato anche internazionale, attraverso modelli formativi integrati, interdisciplinari e orientati all’occupabilità dei laureati”.