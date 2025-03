Disney Music Festival, musica protagonista a Disneyland® Paris dal 19 aprile al 7 settembre. Ecco tutte le informazioni

Una nuova, grande festa musicale dei maggiori successi Disney dedicata ai visitatori di ogni età. È pensato per tutte le generazioni l’ampio cartellone di musica dal vivo, spettacoli di danza ed esibizioni artistiche in programma dal 19 aprile al 7 settembre a Disneyland Paris. L’obiettivo del Disney Music Festival è infatti moltiplicare attraverso le suggestioni visive e musicali la magia che da sempre contraddistingue il parco d’attrazione più amato d’Europa. Protagonisti di questa ricca rassegna estiva sono gli spartiti che nel tempo hanno conquistato folle di bambini, genitori e nonni, accompagnati in questa particolare occasione dai Personaggi dei fantastici mondi Disney e Pixar. Per prendere visione del programma, consultare gli orari degli spettacoli, orientarsi con la mappa interattiva essendo certi di poter incontrare il Personaggio giusto al momento giusto, è sufficiente scaricare l’App ufficiale Disneyland Paris, che in modo rapido e semplice fornisce tutte le informazioni necessarie.

Spettacoli e sorprese a tutte le ore Per favorire i sognatori di ogni età, il programma prevede nell’arco dell’intera giornata performance distribuite in vari punti del Parco Disneyland. Tutto ciò arricchito dagli incontri più sorprendenti. Già a pochi passi dall’ingresso al parco, a Town Square, è possibile incontrare Mary Poppins con Bert in compagnia della loro gioiosa Pearly Band. Minnie è invece rintracciabile con la sua banda musicale lungo Main Street U.S.A., mentre di fronte alla Pizzeria Bella Notte (Fantasyland), Paperino e Paperina regalano memorabili parentesi romantiche al suono della fisarmonica. Divertente quanto prevedibilmente stravagante, infine, la performance di Pippo che con la sua Orchestra immaginaria si esibisce di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Musica per tutti i gusti Il Disney Music Festival può essere anche un’occasione per rievocare ritmi e sonorità provenienti da tempi e mondi più o meno lontani e fantasiosi. Mentre Rapunzel, Flynn rimettono in scena con gli amici musicisti i canti della loro terra natale, per gli appassionati di rock ‘n’ roll hawaiano, il simpatico Stitch non solo si esibisce ma è pronto a rilasciare autografi e scattare fotografie con i propri fans. A Vaiana è invece affidato il compito di interpretare le danze delle isole del Pacifico, mentre Miguel e il suo seguito, rigorosamente in abiti mariachi, accendono l’atmosfera con i ritmi latinoamericani. Da non perdere poi il grande revival della MataDance con Timon e Pumba.

Music Hits e Gran Finale Per una carrellata di successi, sorprese e ospiti speciali, il Concerto Disney Music Hits è un’iniezione di sana energia e divertimento per tutti, mentre a degno coronamento dell’esperienza musicale di una giornata a Disneyland Paris, è fortemente consigliato il Gran Finale dell’Orchestra, che vede riuniti tutti gli artisti: dai percussionisti di Vaiana alla banda di Minnie, dall’Orchestra del Videopolis Theater ai mariachi di Miguel, che si ricongiungono a Topolino di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco.