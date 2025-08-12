Spagna, cancellato lo sciopero di agosto dei dipendenti easyJet

Scongiurato lo sciopero nel cuore delle vacanze dei dipendenti spagnoli di easyJet. La compagnia ha infatti trovato un accordo con i sindacati, che hanno deciso di annullare le agitazioni di agosto.
Come riporta hosteltur.com, l’accordo prevede l’aumento dello stipendio base del 22% per l’anno in corso, uno del 2,5% il prossimo anno e uno del 4% l’anno seguente.
Inoltre, verrà introdotto un sistema di anzianità a cinque livelli, che aumenterà progressivamente lo stipendio base: dal 3% per i lavoratori di livello 1 al 15% per i lavoratori di livello 5.
Tra gli altri miglioramenti applicati, anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori temporanei a tempo indeterminato, pari a 1.050 euro al termine del periodo di impiego.
Le riunioni al tavolo delle trattative per il nuovo accordo riprenderanno nel corso di settembre per finalizzare la stesura del testo.
