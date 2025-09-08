Mirabilia rinnova la presenza a TTG Travel Experience 2025, confermando la volontà di creare occasioni che mettano fra loro in collegamento le aree caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell’Umanità accomunate dunque da una rilevante importanza storica, culturale e ambientale. Obiettivo del Progetto Speciale Mirabilia è infatti anche quello di valorizzare queste aree, grazie a Unioncamere e a 21 Camere di Commercio cui si aggiunge il contributo tecnico-scientifico di Isnart.

Mirabilia a TTG Travel Experience 2025

Uno stand Mirabilia è a disposizione dei professionisti del settore dall’8 al 10 ottobre, per approfondire scopi e obiettivi del Progetto Speciale aperto alle Camere di Commercio e a tutte le strutture del sistema camerale. Sempre nelle giornate di Manifestazione sono state organizzate due importanti occasioni di incontro e aggiornamento per espositori e visitatori.

La prima sarà la consegna del Premio “Top of the PID - Mirabilia 2025” alle imprese culturali e turistiche che si sono distinte per avere messo in campo progetti particolarmente innovativi nell’ambito della digitalizzazione, dell’accessibilità e della sostenibilità.