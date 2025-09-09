Un giro in Laguna per capire cosa succederà nei prossimi mesi in casa Ita Airways. Tutto o quasi, perché su Air Dolomiti pare al momento esserci una sorta di silenzio. Forse in attesa della decisione finale che dovrebbe tracciare le strategie dei prossimi anni.

Eberhart nel suo incontro dei giorni scorsi a Venezia ha spiegato nel dettaglio cosa dovrà diventare Ita Airways nelle prossime stagioni. Ha raccontato anche cosa succederà al marchio Alitalia, quello che tornerà senza dubbio in pista.

Non ha però volutamente parlato del futuro di Air Dolomiti, compagnia aerea italiana che fa parte del gruppo Lufthansa da lunghe stagioni. Con risultati apprezzabili sia per qualità sia per la parte reddituale. Ora però bisogna capire se il vettore, che ha sempre Verona nel cuore e nella struttura, avrà ancora un futuro per alcune rotte italiane (almeno in partenza dai nostri scali) oppure diventerà una compagnia aerea in grado di gestire tratte a corto raggio in altri paesi europei.

A questo punto è probabile che prima dell'avvio dell'orario invernale verranno chiariti i prossimi sviluppi di Air Dolomiti.