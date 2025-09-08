TTG Italia
Italian Exhibition Group

Le ambizioni di Ita Airways
secondo Joerg Eberhart

Joerg Eberhart, ceo di Ita Airways

“Come amministratore delegato, credo fermamente che il futuro di Ita Airways sia guidato da ambizione, responsabilità e uno spirito innovativo”. Con queste parole Joerg Eberhart, ceo della compagnia aerea, ha definito la visione sul medio e lungo periodo del vettore.

Il manager, intervenuto alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia (di cui il Ita Airways è stata sponsor ufficiale) ha inoltre tracciato il bilancio della stagione estiva. “È stata positiva, in linea con le attese – ha spiegato – anche se la ridotta disponibilità di aeromobili, dovuta alle riparazioni dei motori Pratt & Whitney e a interventi di manutenzione, ci ha costretto a cancellazioni non previste. Mi scuso con i passeggeri coinvolti e li ringrazio per la comprensione”.

Nonostante gli imprevisti, Eberhart ha evidenziato comunque i risultati incoraggianti per la stagione che volge al termine. “È la prima estate vissuta con le sinergie del Gruppo Lufthansa – ha sottolineato –, che ci hanno permesso di offrire oltre 100 nuovi collegamenti in codeshare e di rafforzare la connettività sia europea che intercontinentale”.

Le rotte lungo raggio si confermano trainanti: “Hanno registrato performance eccellenti e anche i voli stagionali hanno avuto ottimi risultati, con Grecia, Spagna e isole italiane tra le mete più richieste”. Ora lo sguardo è già sull’inverno: “Dal 7 novembre avvieremo la nuova rotta Roma–Mauritius con due frequenze settimanali”.

Gli obiettivi per il parco macchine

Centrale il capitolo flotta, a proposto della quale il manager ha evidenziato: “Dalla nascita nel 2021 siamo passati da 52 a 100 aeromobili, di cui il 69% di nuova generazione, con età media 6,8 anni. Non è solo crescita numerica, ma simbolo della nostra volontà di innovare. Entro il 2030 vogliamo essere il vettore con la flotta più giovane e sostenibile d’Europa, riducendo i consumi fino al 25% e abbattendo le emissioni di CO2”.

Guardano ai prossimi anni, il piano industriale 2026-2030 conferma la rotta della compagnia. “Puntiamo a crescere soprattutto sul long haul - ha affermato Eberhart - con l’ingresso di un wide body all’anno dal 2026, phase-out degli aerei più datati, investimenti digitali, l’ospitalità italiana come cifra distintiva e un servizio d’eccellenza per la clientela business e leisure. Vogliamo consolidare la leadership e offrire esperienze che anticipano i desideri dei passeggeri”.

