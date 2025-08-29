Una forte presenza nei contesti internazionali di alto profilo per rafforzare sempre più la strategia di brand positioning. Come ha fatto anche in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove Ita Airways si è inserita come Official Airline Carrier. “La Mostra è uno degli eventi più prestigiosi al mondo – ha spiegato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways nell’incontro con la Stampa al Lido – e la nostra presenza testimonia il ruolo della compagnia come ambasciatrice del Made in Italy. Vogliamo promuovere le eccellenze del Paese non solo nel trasporto aereo ma anche attraverso iniziative culturali che diano visibilità al nostro brand”.

Le iniziative

L’iniziativa al Lido si concretizza con l’installazione “Ciak si Vola”, due cubi multimediali: il primo ospita un’esperienza interattiva che unisce volo e cinema, mentre il secondo accoglie “Welcome on board”, programma in diretta con ospiti e interviste, pensato per generare engagement e networking con professionisti e partner.

Per Ita Airways l’investimento su Venezia si inserisce in una più ampia politica di marketing e posizionamento internazionale. “La Biennale – ha concluso Pappalardo – rappresenta un palcoscenico ideale per consolidare questa missione e sostenere un settore, quello cinematografico, che è parte integrante dell’identità italiana nel mondo”.