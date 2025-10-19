Usa: il Dot vieta il sorvolo della Russia, ma le compagnie cinesi non ci stanno

Il divieto di sorvolo della Russia per le compagnie occidentali, non è una novità, offre un vantaggio ai vettori asiatici, che possono collegare i Continenti con rotte più brevi e dunque meno costi, dal momento che non devono evitare lo spazio aereo russo.

Così l’amministrazione Usa ha deciso di riequilibrare la competizione impedendo l’atterraggio negli aeroporti a stelle e strisce a chi sorvola la Russia.

La decisione, come riporta preferente.com ha però acceso le proteste di Air China, China Eastern e China Southern, che hanno presentato un ricorso contro la decisione di Washington.

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti afferma che indagherà sui reclami cinesi.