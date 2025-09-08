Eberhart, Ita: “Ecco le opzioni per il ritorno del marchio Alitalia”

“Alitalia è un asset strategico, forte e conosciuto ovunque. Valutiamo diverse opzioni, dalla coesistenza alla fusione dei brand. L’importante è investire su simboli chiari e posizionamento, perché il potenziale internazionale di Alitalia è enorme e intendiamo valorizzarlo”. L’a.d. di Ita Airways Joerg Eberhart torna sul tema dello storico marchio della compagnia, sul cui rientro sul mercato si discute ormai da lungo tempo e tiene aperta una porta.

“L’obiettivo di Ita Airways è consolidarsi come vettore italiano di riferimento, efficiente e innovativo, garantendo una connettività di elevata qualità – spiega il manager -. La nostra cultura aziendale si fonda su flessibilità, versatilità e creatività, caratteristiche tipicamente italiane. Il ruolo della compagnia va oltre il trasporto aereo: «Ita contribuisce concretamente allo sviluppo e alla coesione del Paese, assicurando collegamenti interni ed esteri, e intercettando la forte domanda verso l’Italia, soprattutto dai mercati altospendenti».

Paola Trotta