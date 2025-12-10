L’Antartide secondo Civitatis tra esplorazioni e crociere

Due esperienze inedite per scoprire l’Antartide. Queste le novità pensate da Civitatis per chi vuole avventurarsi in uno degli angoli più remoti del mondo.

La prima proposta, ‘Un giorno alla fine del mondo’, è un tour di circa 12 ore, comprensivo di volo di andata e ritorno, che offre l’opportunità di visitare l’Antartide per un giorno a bordo di un volo diretto che parte da Punta Arenas (Cile) verso l’isola King George, la più grande dell’arcipelago delle Shetland, nonché uno dei principali centri di ricerca.

L’esplorazione include attività come visite a piedi nella base e nei dintorni, una navigazione a bordo di gommoni zodiac per avvistare pinguini e godere del paesaggio polare.

L’operatore prevede partenze programmate per il 13 e 24 dicembre; il 7 e 13 gennaio; il 10 e 17 febbraio; e il 12 e 20 marzo.

La crociera

La seconda proposta è la ‘Crociera sul continente bianco’, una navigazione di dieci giorni lungo la penisola antartica. La nave salperà da Ushuaia, in Argentina, per poi proseguire la sua navigazione passando per il Canale di Beagle, il Passaggio Mackinlay e successivamente il Passaggio di Drake.

Ogni giorno sono previsti due sbarchi a terra nelle zone sicure scelte dal capitano per esplorare l’area, sempre accompagnati da guida e equipaggio. I luoghi per queste escursioni includono: Baia Paraíso, la colonia di pinguini di Adelia, Punta Portal, Neko Harbour, e le isole Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau e Petermann. Le escursioni si svolgono su gommoni tipo zodiac che possono trasportare fino a 12 passeggeri ciascuno e sono soggette a modifiche in base alle condizioni climatiche.

Al ritorno, la nave attraversa nuovamente il Passaggio di Drake, durante il quale vengono offerte conferenze sul ponte con esperti naturalisti sulle specie di uccelli marini e balene presenti nella zona.

Le partenze sono programmate l’11, il 20 e il 29 dicembre 2025; il 7, 16 e 25 gennaio; il 25 febbraio; e il 17 e 26 marzo 2026.