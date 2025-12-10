Lot amplia l’offerta estiva verso il Mediterraneo con Maiorca

Lot Polish Airlines inizierà a volare verso Maiorca il 30 maggio 2026. La compagnia aerea amplia così il network estivo, aggiungendo un’ulteriore bandierina sul Mediterraneo.

Il vettore ha, infatti, recentemente lanciato i voli per Salonicco e Malta, a cui seguiranno, nel 2026, Malaga (dal 15 gennaio), Bologna (dal 31 marzo) e Heraklion (dal 30 maggio).

I voli da Varsavia saranno operativi con B737 Max 800, tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. Le partenze da Varsavia saranno programmate alle 11:35, con arrivo a Palma di Maiorca alle 14:50 ora locale.

I biglietti possono già essere prenotati tramite tutti i canali di vendita della compagnia.