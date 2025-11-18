Lot, nell’estate 2026 voli per Bologna e San Francisco

Dal 30 marzo 2026, Lot Polish Airlines collegherà Bologna a Varsavia. La compagnia servirà la rotta con sei frequenze a settimana. La novità si andrà così ad aggiungere ai servizi quotidiani già attivi da Roma, Milano-Malpensa e Venezia.

Il vettore ha in serbo altre novità per l’estate 2026. A partire dal 6 maggio collegherà il suo hub globale con l’aeroporto di San Francisco quattro volte a settimana.

I voli saranno operati da Varsavia il mercoledì e il sabato; e da San Francisco il giovedì e la domenica.

I collegamenti, della durata di circa 11,5 ore, saranno serviti con Boeing 787 Dreamliner con tre classi di servizio a bordo: Lot Business Class, Lot Premium Economy Class e Lot Economy Class.

“Il Nord America, e gli Stati Uniti in particolare, sono sempre stati una destinazione importante per Lot Polish Airlines. Solo negli ultimi dodici mesi, abbiamo trasportato circa 800.000 passeggeri dalla Polonia agli Stati Uniti - spiega Amit Ray, direttore Italia, Mercati Dach, Malta e India e responsabile Vendite Aziendali e Strategiche Globali di Lot Polish Airlines -. Dopo Chicago, New York-JFK, New York-Newark, Los Angeles, Miami e Toronto, San Francisco sarà la nostra settima destinazione nordamericana. Ci aspettiamo un grande interesse sia da parte dei turisti che dei viaggiatori d’affari”.