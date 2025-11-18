Cloudfare in down: inaccessibili migliaia di siti e app

Da alcune ore migliaia di siti e app sono inaccessibili a causa del down di Cloudfare. La piattaforma che gestisce la sicurezza e il traffico per milioni di portali e applicazioni ha iniziato a registrare i primi disservizi a partire dalle 12.

Al momento, riporta Corriere.it, non sono ancora state individuate le cause del malfunzionamento, che sta paralizzando parte dell’ambiente digitale.

Tra le piattaforme che stanno risentendo del down di Cloudfare ci sono X, Chat Gpt, Spotify, Canva e persino Downdetector, che consente di visualizzare in tempo reale problematiche o malfunzionamenti su portali o servizi digitali.

Poche settimane fa un problema simile ha coinvolto Amazon Aws, mandando in tilt anche in quel caso siti e app.