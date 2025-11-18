Il primo hotel “tokenizzato” alle Maldive di Trump Organization e Dar Global

La Trump Organization ha annunciato una nuova partnership con il developer di lusso con sede a Dubai, Dar Global, per la realizzazione del Trump International Hotel Maldives, il primo progetto della compagnia nell’arcipelago e il primo al mondo ad essere promosso come sviluppo alberghiero “tokenizzato”, come riporta travelweekly.com.

La tokenizzazione nel real estate implica la trasformazione delle quote di proprietà in token digitali su blockchain. In questo caso, l’innovazione sta nel fatto che la tokenizzazione avverrà già durante la fase di sviluppo, offrendo agli investitori l’opportunità di partecipare sin dall’inizio a un progetto immobiliare di fascia alta.

L’apertura del resort è prevista entro la fine del 2028. La struttura sorgerà a circa 25 minuti di motoscafo da Malé e comprenderà circa 80 ville, tra soluzioni sulla spiaggia e unità overwater.

Il progetto si inserisce nella collaborazione in espansione tra la Trump Organization e Dar Global, che sta generando una serie di sviluppi di lusso in Medioriente, tra questi, Trump Tower Jeddah, Trump Plaza Jeddah, Trump International Oman, Trump International Hotel & Tower Dubai e il Trump International Golf Club Doha.

L’espansione arriva dopo una fase di contrazione del portfolio alberghiero del gruppo, che oggi conta otto strutture tra Stati Uniti ed Europa. Oltre ai progetti in Oman, Dubai e Maldive, l’azienda ha inoltre annunciato piani per nuovi hotel in Bali e Vietnam.