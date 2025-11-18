Blue Islands cessa le operazioni: è il secondo default di un vettore regionale Uk in un mese

Solo tre settimane fa era stata Eastern Airways a chiudere i battenti: questo fine settimana è toccato a Blue Islands, seconda compagnia regionale Uk a lasciare gli aerei a terra in meno di un mese.

Una serie di eventi che, come sottolinea travelmole.com, apre un dibattito sulla sostenibilità del business dei vettori ‘locali’ nel Regno Unito.

Blue Islands collegava Jersey a Bristol, Exeter, Newcastle, Norwich e Southampton, oltre che a Dublino e Parigi, e operava voli Guernsey-Southampton, oltre alla navetta interinsulare tra Guernsey e Jersey. Il Governo di Londra ha subito sottolineato la necessità di ripristinare i collegamenti con le isole, sottolineando come siano già stati predisposti piani di emergenza e un supporto per i dipendenti disoccupati.

La regionale Loganair ha ripreso a volare da e per Jersey già domenica, meno di 48 ore dopo il crollo di Blue Islands.