Nuño de la Rosa conclude la sua esperienza in Air Europa

Dopo quasi tre anni e mezzo alla guida di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa lascia la compagnia del gruppo Globalia con i conti in ordine e gli obiettivi raggiunti, come riporta hosteltur.com. Arrivato nel luglio 2022 in uno dei momenti più critici della storia dell’azienda, è riuscito a riportare stabilità alla compagnia.

Nuño de la Rosa aveva assunto il ruolo di ceo di Air Europa nel pieno della crisi post-pandemia. Oltre al risanamento finanziario, ha dovuto gestire anche il complesso negoziato con il gruppo IAG, che aveva firmato un accordo di acquisizione nel 2019. Accordo, tuttavia, fallito nel 2024.

Nuovo Consiglio di amministrazione

L’addio di Jesús Nuño de la Rosa ad Air Europa avviene in un clima di “amicizia e massima cordialità”, come specificato dalla compagnia in una nota ufficiale. L’accordo per la sua uscita è stato raggiunto con il presidente Juan José Hidalgo e coincide con un momento di transizione importante per l’azienda.

La compagnia ha annunciato che nei prossimi giorni procederà alla ristrutturazione del Consiglio di amministrazione, avviando così una nuova fase caratterizzata dall’ingresso di un nuovo socio capitalista, ancora in attesa dell’approvazione delle autorità regolatorie e antitrust. Tra le novità allo studio, Air Europa considera opportuna la presenza di un rappresentante della compagnia turca Turkish Airlines all’interno del suo organo di governance.